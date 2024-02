Casal é preso pela PRF com drogas escondidas no tanque do carro em Mauá da Serra

Um casal foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), nesta sexta-feira (16), na BR-376, em Mauá da Serra, com drogas escondidas dentro do tanque de combustível do veículo em que estavam.







De acordo com a PRF, os policiais perceberam o nervosismo do casal durante a fiscalização e elevaram o nível das buscas. A equipe encontrou 45 tabletes de cocaína, que totalizaram 47,8 quilos da droga, dentro do tanque do carro.

O casal foi detido em flagrante e conduzido à polícia judiciária para o registro do crime de tráfico de drogas.





O prejuízo ao crime organizado chega próximo a R$ 8,6 milhões.





