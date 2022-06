Casal é preso por tráfico de drogas na Concha Acústica de Londrina

Um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 36 anos, foram presos na manhã deste domingo (26) por tráfico de drogas ao lado da Concha Acústica, no centro de Londrina.

Por meio de denúncia, a Polícia Militar foi acionada e abordou o casal que estava em um ponto de táxi transformado em uma espécie de barraco. Segundo a PM, ao lado de onde o homem estava deitado, foi encontrada uma porção de crack, R$ 306,45 em dinheiro , duas lâminas e um cartão com vestígios da droga.

Com a mulher e em seus pertences foram encontradas uma porção de crack e uma balança de precisão em funcionamento e com vestígios da droga. Diante do flagrante, os dois foram encaminhados para delegacia.