Casal suspeito de roubo de veículo morre em confronto com a PM em Londrina

Um casal suspeito de um roubo de veículo morreu durante um confronto com a PM (Polícia Militar) nesta quinta-feira (30).

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Segundo a PM, a Central de Operações recebeu uma ligação informando uma possível vítima de assalto, que estaria em uma Toyota Hilux quando anunciaram o crime e efetuaram disparos contra o proprietário, que fugiu.

Continua depois da publicidade





A equipe Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) um veículo semelhante ao relatado na denúncia e, durante a tentativa de abordagem, houve reação por parte dos ocupantes, que atiraram contra a viatura, mas não acertaram policiais. Os PMs revidaram e acionaram socorro médico que constatou os óbitos de ambos.





Um cidadão que fez contato com os oficiais no local reconheceu a mulher como irmã dele e o homem como cunhado. A mulher, conforme a PM, possui passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. O homem, passagens por 157, tráfico de drogas e homicídio, além de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico. As identidades não foram divulgadas.