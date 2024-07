Cinco homens morrem em confronto com a Polícia Militar em Jacarezinho

Cinco homens morreram em um confronto com a Polícia Militar na noite desta terça-feira (3) na BR-153, em Jacarezinho (Região Metropolitana de Londrina).





O confronto aconteceu após os agentes avistarem um veículo ocupado por um foragido da justiça. O carro carregava outros quatro homens.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os policiais, então, deram voz de abordagem, mas os suspeitos não obedeceram e fugiram pela rodovia, indo em direção à Santo Antônio da Platina.





Após alguns quilômetros, o motorista do veículo parou e todos os homens desceram do carro e começaram a disparar tiros contra os agentes, que atiraram de volta. Os suspeitos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos, morrendo no local.

Publicidade





Os policiais apreenderam três armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380, uma pistola calibre nove milímetros e um revólver calibre 38.





Os agentes cumpriram, horas antes do confronto, um mandado de busca e apreensão na casa de um dos suspeitos, que tinha dois mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo. Os cinco homens teriam fugido pelos fundos do imóvel após a chegada dos policiais.





Além da Polícia Militar, estiveram no local a Criminalística e a Polícia Civil. Os corpos dos suspeitos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).