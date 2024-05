Cliente envia nota de falecimento para pizzaria após golpe com Pix em PE

Uma mulher está sendo investigada após dar golpes de Pix falso em estabelecimentos e informar sua morte em seguida, em Pernambuco.



O empresário Alex Renato Silva, de 21 anos, conta ter sofrido uma sequência de golpes da cliente. Em 13 de maio, ele foi à Delegacia de Camaragibe para fazer a denúncia, que foi registrada como estelionato/fraude. A Polícia Civil informou ao UOL que abriu uma investigação.

Segundo ele, a mulher fez seis pedidos à pizzaria que ele é dono e deu um prejuízo de R$ 814. No momento do pagamento, ela teria enviado comprovantes do Pix com o valor alterado após edições de imagem. ''Se você reparar direitinho, essa fonte da letra está diferente, não pode acontecer'', mostra Alex em vídeo divulgado nas redes sociais.



A cliente enviou uma nota de falecimento após ser cobrada pelos restaurantes. ''É com muita tristeza que comunicamos a todos os contatos de Francielly que infelizmente hoje pela manhã ela veio a falecer'', dizia o texto. ''Respeite o luto da família, desde já agradecemos.''



Um dos restaurantes teria sido enganado por cerca de 15 vezes pela suspeita. Segundo o proprietário da pizzaria Delicious, após procurar a Polícia, descobriu que a mulher também está sendo investigada por clonar cartões de clientes do comércio em que ela trabalhava.