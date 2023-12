Combate à embriaguez ao volante será intensificado pela PRF no fim de ano

Os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) vão reforçar as ações contra a embriaguez ao volante para garantir viagens mais seguras a quem passar pelas rodovias federais do Paraná neste fim de ano. Dentre as ações adotadas pela PRF, está a conscientização dos motoristas de que a ingestão de álcool antes de dirigir provoca mortes no trânsito.





Em todo o ano passado, conduzir veículo sob efeito de álcool foi a sexta maior causa de acidentes nas rodovias federais. Nas 4.318 ocorrências, 3.839 pessoas ficaram feridas e 201 morreram. No Paraná, 18 vidas foram perdidas em acidentes diretamente relacionadas à ingestão de álcool pelo condutor.

Publicidade

Publicidade





De janeiro a novembro deste ano, a estatística nacional de sinistros provocados por ingestão de álcool pelo condutor apresenta queda de 18% na comparação com o mesmo período do ano passado. O índice é ainda maior no Paraná, se aproximando de 25%. A redução dos acidentes é acompanhada de diminuição nas infrações por recusa ao teste de alcoolemia e pela embriaguez ao volante (-5%).





Condutores flagrados dirigindo embriagados ou que se recusem serem submetidos ao teste de alcoolemia, estão sujeitos à multa no valor de R$2.934,70 e à suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Ainda, conforme o valor constatado em teste ou conforme os sinais de embriaguez apresentados pelo motorista, o infrator está sujeito a medidas criminais, que podem levar a até três anos de detenção.

Publicidade





O trabalho dos policiais também inclui a fiscalização de equipamentos obrigatórios, como o cinto de segurança, capacete e dispositivo de retenção de crianças, as condições dos veículos, o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos, além do combate ao crime.





A Operação Ano Novo faz parte das ações do Programa Rodovida, que é um conjunto de ações organizadas, coordenadas e integradas promovidas por instituições do SNT (Sistema Nacional de Trânsito), direcionadas para a segurança viária e redução dos sinistros de trânsito.





LEIA TAMBÉM: