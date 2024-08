Corpo ensanguentado de homem é encontrado em casa em Ibiporã

A Polícia Militar encontrou, na manhã desta terça-feira (13), o corpo ensanguentado de um homem em sua própria residência em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com os policiais, uma equipe foi até o local após uma mulher entrar em contato e dizer que estava sentindo um cheiro muito forte vindo da casa dos fundos do terreno.

No local, os agentes conversaram com a mulher, que mora na residência da frente. A denunciante disse ser ex-namorada do morador da casa dos fundos e afirmou que não o via há cerca de uma semana.





Na residência, os policiais encontraram um corpo ensanguentado, que já estava em estado de decomposição, caído no chão. Apesar disso, a irmã do homem, que foi até o local, reconheceu as roupas da vítima.





Um investigador da Polícia Civil esteve no local, assim como um perito do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.