Criança sai sozinha de creche em Ibiporã; Polícia investiga abandono de incapaz

Quem vê o pequeno Davi Lucas, de três anos, brincando e fazendo a alegria da casa, não imagina o risco que ele sofreu e muito menos os momentos de tensão que a família viveu. O garoto estava no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Professora Maria do Carmo Galvão Uille, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), quando saiu da unidade sem qualquer tipo de monitoramento ou entregue a um responsável. O episódio aconteceu no último dia quatro.





A criança andou por aproximadamente dez quadras sozinha e, inclusive, no meio da rua, o que foi flagrado por câmeras de segurança de casas e comércios do jardim do Éden. Foi uma amiga da família que se deparou com o garoto e achou estranha a situação. “Estava trabalhando e minha mãe ligou dizendo que meu filho chegou sozinho em casa, que uma amiga dela pegou e trouxe para ela. Liguei na creche e foi aí que descobriram que ele não estava lá, que tinha saído”, contou o motorista Lucas Barbosa de Souza, pai de Davi Lucas.

Segundos os pais, foi relatado que a funcionária que estava com o garoto e outros alunos teria ouvido chamar o nome dele e, por isso, o liberou, perto do horário da saída. A trabalhadora é de uma terceirizada do município e presta serviços de monitoria. “No outro dia procurei o secretário de Educação, teve uma reunião, ele pediu desculpa, porém, nesse caso desculpa não é válida. Têm que ser tomadas providências. Meu filho poderia estar morto, ter sumido”, criticou.





