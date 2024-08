Criminoso assalta e prende motorista de aplicativo com deficiência em porta-malas em Londrina

Um motorista de aplicativo sofreu um assalto durante uma corrida em Londrina, na manhã deste sábado (17).





De acordo com a Polícia Militar, o condutor pegou um passageiro no Terminal do Vivi Xavier, na Zona Norte e o homem anunciou o assalto quando ambos estavam passando pelo Bairro Marieta.

O motorista contou aos policiais que o criminoso não tinha uma arma, mas que o agrediu com socos. O condutor, que é deficiente físico, foi obrigado a entrar no porta-malas do veículo. Na sequência, o assaltante teria roubado cerca de R$ 200 e abandonado o carro no Jardim da Gávea, próximo ao Heimtal.





Quando a Polícia Militar chegou no local, o motorista já havia saído do porta-malas e estaa no banco de trás do veiculo. A vítima disse aos agentes que estava sentindo dores na perna esquerda, mas que alguns colegas de profissão já haviam acionado o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que fez os primeiros-socorros.





Os policiais fizeram buscas pelo suspeito, mas, até o momento de publicação dessa matéria, o homem não havia sido encontrado.