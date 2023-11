Criminosos aplicam golpes em famílias de pacientes do Hospital do Câncer de Londrina

Nos últimos dias, criminosos tentaram aplicar pelo menos cinco golpes em familiares de pessoas internadas ou em tratamento no HCL (Hospital do Câncer de Londrina). Após conseguirem informações dos pacientes, os golpistas entravam em contato com familiares se passando por um médico e solicitando valores para realizar exames de urgência. Os criminosos utilizavam a foto e o nome de um oncologista de Brasília. Uma das famílias vítimas dos golpistas fez uma transferência de quase R$ 4 mil para os criminosos.





Edmilson Garcia, administrador do HCL, explica que os golpistas se apropriam de informações e dados das pessoas por meio de conversas com familiares. Segundo ele, os criminosos ficam nos salões do hospital e começam a conversar com as vítimas como forma de estabelecer uma relação de amizade. Com isso, conseguem ter acesso a algumas informações pessoais do paciente.

O administrador ressalta que eles também fazem um mapeamento dentro do hospital para ver se houve algum tipo de vazamento de informações dos prontuários.