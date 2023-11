Uma mulher e dois homens são presos com armas e munições em Jataizinho

Uma mulher e dois homens foram presos com armas e munições na zona rural de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) na manhã desta quinta-feira (2).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe rural do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) se deslocou até o local após receber uma denúncia. Lá, os agentes encontraram três pessoas armadas, assim como um carro com sinais identificadores alterados.

Conforme informações apuradas pela Polícia Militar, o veículo encontrado foi roubado no estado do Rio de Janeiro.





Além da prisão da mulher e dos dois homens, os policiais apreenderam cinco armas de fogo e 91 munições diversas.