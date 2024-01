Dez detentos não retornaram após ‘saidinha’ de fim de ano em Londrina

Como previsto em lei, as pessoas privadas de liberdade têm direito a saídas temporárias, mais conhecidas como "saidinhas", em algumas datas comemorativas, como é o caso do Natal e do Ano Novo. Em Londrina, 371 presos que estão em regime semiaberto - e que não cometeram crimes hediondos e têm bom comportamento - foram beneficiados com a saída temporária neste fim de ano. Desse total, dez não retornaram para o sistema prisional e, agora, são procurados pela polícia.



Lincoln Costa, policial penal e coordenador regional do Deppen (Departamento de Polícia Penal do Paraná) em exercício em Londrina, explica que as saidinhas são um direito garantido pela Lei de Execução Penal (N° 7.210/1984), fazendo parte do processo de reintegração social do apenado. Ele pontua que os presos que se enquadram para as saidinhas já realizam atividades laborais ou educacionais fora do sistema prisional.





Os apenados têm 35 dias destinados às saídas temporárias, que geralmente coincidem com os feriados, como Natal, Ano Novo e Dia das Mães, e estão inscritos nos artigos 122 e 125 da Lei de Execução Penal. “[A saidinha] destina-se apenas aos apenados que cumprem as penas no regime semiaberto [em que retornam para a unidade durante a noite], que apresentam um bom comportamento carcerário e que não foram condenados por crimes hediondos com resultado morte”, detalha.



Desde dezembro de 2019, os presos por crimes hediondos envolvendo mortes não têm mais direito às saídas temporárias, de acordo com a Lei N° 13.964.



