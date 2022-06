Dois morrem em confrontos com a PM em Londrina

O segundo caso ocorreu por volta das 23h30, quando policiais militares da equipe Choque estavam em patrulhamento e encontraram um Volkswagen Gol de cor preta, na avenida Dez de Dezembro. O motorista, ao ver a viatura, se abaixou dentro do veículo, causando suspeita. Os PMs optaram por fazer a abordagem, mas o condutor do carro fugiu utilizando manobras bruscas, e houve um breve acompanhamento tático.





A PM se aproximou na rodovia Carlos João Strass. O ocupante do Gol teria desembarcado com uma arma em punho e apontou em direção a equipe, que disparou. Depois da identificação pelo socorro médico, o ferido, 26, com algumas passagens policiais e alvo de denúncias via 181 de envolvimento no roubo do depósito da Copel (Companhia Paranaense de Energia), teve a morte constatada.





Ao checar as placas do automóvel, foi confirmado alerta de furto e roubo. No interior, foram encontradas porções de substância análoga à maconha, cocaína e crack, R$187,00 em dinheiro trocado, uma balança de precisão, máscara de palhaço, uma capa de colete balístico e uma pistola modelo Taurus. Todos os objetos foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil.