Dupla é presa após roubar carteira com dinheiro e documentos pessoais na avenida Brasília

Um homem de 31 anos e uma mulher de 33 anos foram presos após serem acusados de roubar uma carteira com dinheiro e documentos pessoais na avenida Brasília, no Parque das Indústrias, em Londrina, na noite desta segunda-feira (4).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até um posto de combustível localizado na via para colher o depoimento da vítima do crime. De acordo com o relato, a dupla teria roubado os pertences e fugido a pé.

Segundo a vítima, havia cerca de R$ 1.200 em dinheiro na carteira, além de cartões bancários e uma série de documentos, como RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e Título de Eleitor.





Com base nas informações repassadas pela vítima, a Polícia Militar seguiu em patrulhamento e, após contatar populares, recebeu denúncias sobre os suspeitos, que poderiam estar morando no Jardim Novo Amparo, na Zona Norte de Londrina.

