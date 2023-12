Cinco suspeitos de tentativa de homicídio morrem em confronto com a Polícia Militar em Maringá

Cinco homens suspeitos de uma tentativa de homicídio morreram na noite desta segunda-feira (3) após entrarem em confronto com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), em Maringá, no Noroeste do Estado. Um dos indivíduos era foragido, com três mandados de prisão em aberto.





Segundo informações da Polícia Militar, os homens teriam, na tarde de segunda-feira, invadido uma casa em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá) para tentar matar um indivíduo no local. Os suspeitos estariam vestindo capuzes e portando armas e o homem que era alvo escapou por não estar na residência.

Após terem cometido os crimes, os suspeitos teriam fugido com um veículo Renault Sandero no sentido de Sarandi a Maringá.