Dupla é presa com mais de 52kg de maconha e ecstasy em Londrina

Dois homens foram presos com mais de 52 kg de drogas na madrugada de quarta-feira (28) no jardim Interlagos em Londrina.





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta da 1h30, a equipe do Choque fazia patrulhamento pela rua dos Marmelos quando viu um carro modelo Audi de cor branca estacionado em frente a uma residência e, ao se aproximar, viu um indivíduo saindo da garagem com uma caixa em mãos. Ele, ao perceber a presença da PM, posteriormente identificado como o homem de 32 anos, jogou a caixa no chão deixando cair alguns tabletes que aparentavam ser substância análoga à maconha.

Foi anunciada a abordagem à dupla que estava na casa. Durante revista pessoal, foi encontrado dentro da carteira de um deles dois comprimidos que, de acordo com o abordado, seria "bala" (droga sintética - ecstasy).





Dentro da caixa foram encontradas vários tabletes de substância análoga à maconha e, na garagem, também havia mais drogas, ainda de acordo com a PM. O motorista identificou-se como sendo do estado de São Paulo, 31 anos. Com ele, nada de ilícito foi localizado e assumiu ser o proprietário da residência. Depois de consultas e como a equipe policial conhecer o real nome e sobrenome de um dos abordados - que não foi divulgado - foi questionado a respeito da documentação apresentada. Diante disso, o homem assumiu ter dado identificação falsa. Ao consultar o nome verdadeiro, foi constatado que havia um mandado de prisão expedido pelo estado de Mato Grosso do Sul, crime não divulgado.





No total, foram apreendidos 52,485 kg de maconha, dois comprimidos de ecstasy e o Audi. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.