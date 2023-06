Em ato pela paz, mãe de Karoline Alves aconselha: 'Amem seus filhos'

O manifesto pela paz, realizado na noite de quarta-feira (21), em frente do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), reuniu centenas de pessoas de todas as idades. O colégio foi palco do ataque do atirador de 21 anos, e que resultou na morte do casal de namorados Karoline Verri Alves, 17, e Luan Augusto da Silva, 16.





Keller Verri, mãe de Karoline, conta que a filha ensinou a todos que o amor vence e que vale a pena amar e pediu para que o sangue da jovem não seja derramado em vão: “pais, amem seu filhos; filhos, amem seus pais, não percam tempo com brigas”.

Verri também disse que ninguém espera que aconteça o fato ocorrido no colégio, por isso não há culpados. Ela pediu para que as pessoas não percam tempo com ódio porque “o que matou a minha filha não foi uma arma, foi a falta de amor”. A mãe de Karoline pediu uma salva de palmas para os jovens e agradeceu a presença e o apoio que recebeu de toda a comunidade nos últimos dias.