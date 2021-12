Em Londrina, 430 presos terão liberdade temporária devido ao fim de ano

A saída de fim de ano, que concede liberdade temporária a presos que cumprem pena em regime semiaberto no Paraná, deve ter início entre os dias 20 e 22 deste mês. Os números estaduais daqueles que receberão o benefício ainda não estão totalizados, porém, o coordenador regional do Depen (Departamento Penitenciário do Estado do Paraná) de Londrina, Reginaldo Peixoto, destacou que na região de Londrina são em torno de 430 presos de um universo de 550 presos do regime semiaberto. Do semiaberto de Londrina, sairão cerca de 300 presos de saída temporária e mais 132 do semiaberto de Assaí. Não vão sair todos se uma vez. Um grupo sai no Natal e outro no Ano Novo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“No ano passado a contagem era aproximadamente isso, mas estava um pouco abaixo disso. Eu estou somando os detentos do Creslon (Centro de Reintegração Social de Londrina) com os do Cresa (Centro de Reintegração Social de Assaí), que inclui menor também e foi inaugurado faz pouco tempo. Então esse ano o universo de 550, no ano passado, eu diria que tinha 100 a menos, em torno de 450”, ressaltou. Ele ressaltou que do total de pessoas que estão no semiaberto cerca de 5 ou 6 pessoas deixam de retornar após a saída de fim de ano.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“É preciso deixar bem claro que essas pessoas já estão lá fora trabalhando. Essas pessoas, por estarem no regime semiaberto, já saem normalmente o ano inteiro para trabalhar”, destacou. Essas pessoas trabalham normalmente em várias empresas, seja em indústrias, empresas de serviços ou integram projetos, por exemplo, de reforma de escolas, de varrição, de controle da dengue, por exemplo.





Ele ressaltou que quando se fala em saidinha de fim de ano, dá a impressão de que o Depen colocou presos na rua que ficam o tempo todo dentro da cadeia, e isso não é verdade. “A gente não garante que não vão cometer delito algum, porque a gente não tem essa bola de cristal, mas são pessoas que não estão saindo pela primeira vez”, ressaltou. “A grande parte deles já trabalha e grande parte já sai durante o ano inteiro”, destacou Peixoto.





Continue lendo na Folha de Londrina.