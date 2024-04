Em Londrina, adolescente de 17 anos é perseguido pela Polícia e acaba apreendido por roubar carro

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após ser perseguido pela PMPR (Polícia Militar do Paraná) na avenida Brasília, na região central de Londrina, na manhã desta segunda-feira (8).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de agentes fazia um patrulhamento de rotina na avenida Dez de Dezembro quando foi informada que um veículo Celta havia sido roubado em São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro do Paraná, e que teria passado por um radar de velocidade próximo ao Clube Grêmio, no sentido de Ibiporã a Londrina.

Os policiais, então, foram até a avenida Brasília e avistaram o carro com as características informadas. O veículo estava parando em um ferro velho, mas, no momento em que avistou a viatura policial, o condutor do automóvel tentou fugir.