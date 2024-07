Homem é preso após postar foto com submetralhadora caseira na Zona Leste de Londrina

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (22) por ter uma submetralhadora caseira em sua residência no Jardim Eucaliptos, na Zona Leste de Londrina.





Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu após os agentes receberem uma denúncia, que dizia que o acusado teria publicado, nas redes sociais, uma fotografia segurando a arma de fogo de fabricação caseira.

No endereço do suspeito, os policiais o questionaram sobre a submetralhadora e o homem revelou que a arma estava debaixo do colchão de sua cama.





Os agentes, então, entraram na residência do homem e encontraram a submetralhadora. Diante disso, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia.