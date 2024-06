Ex-namorado não aceita término, rouba celular e ameaça homem em Apucarana

Um homem é suspeito de agredir o ex-companheiro e roubar seu celular após uma briga de casal na madrugada desta terça-feira (18), no Núcleo Habitacional Michel Soni, em Apucarana.





Segundo a Polícia Militar, a pessoa que solicitou auxílio contou que terminou um relacionamento com seu ex-namorado recentemente, mas que o ex-parceiro não aceitou o fim do relacionamento, o que culminou em um confronto físico na noite do incidente. Durante a briga, o ex-namorado teria pegado o celular do solicitante sem permissão e fugido do local antes da chegada da equipe policial.

A pessoa que pediu auxílio disse, ainda, que seu ex-namorado fez ameaças ao deixar o local, afirmando que "não vai ficar assim" e que iria "arrumar algumas pessoas para pegar" o solicitante.





A vítima foi orientada pela polícia sobre os procedimentos cabíveis para lidar com a situação e proteger sua segurança.