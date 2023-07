Família é sequestrada e feita refém em Santo Antônio da Platina, e um dos suspeitos morre em confronto com a Polícia Militar

Uma família foi sequestrada e feita refém em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste domingo (16). Um dos suspeitos foi preso e outro morreu após entrar em confronto com a PM-PR (Polícia Militar do Paraná).





Segundo informações da PM, o casal e o filho - que são proprietários de um posto de gasolina na cidade - estavam em casa quando foram surpreendidos por dois homens, que invadiram o imóvel.

Publicidade

Publicidade





Os suspeitos, então, renderam a família e exigiram transferências em dinheiro para libertá-los. Tanto o casal quanto o filho foram trancados em um cômodo por cerca de duas horas e 30 minutos.