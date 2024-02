Feminicídio: cabeleireira é assassinada pelo namorado em Londrina

A empresária e cabeleireira Claudia Ferraz Maceo, 45, foi assassinada na casa onde morava, no jardim Roveri, na zona leste Londrina. A PM (Polícia Militar) foi para o endereço após receber uma denúncia. A mulher foi encontrada morta na cama, com um ferimento extenso no pescoço. ''Ela apresentava apenas um ferimento, com uma faca no pescoço, bastante sangramento. Há indicativos de que não houve resistência. Do mesmo jeito que ela levou a facada, é a posição que se encontrava'', informou o cabo Rafael Arrigoni, do Corpo de Bombeiros.





O namorado da vítima, Arthur Henrique Rockenbach, 30, foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, o homem confessou o crime. ''O namorado estava na casa e disse que matou a mulher com golpe de faca por motivo de ciúmes. Ele foi conduzido para a delegacia. A princípio o crime aconteceu por volta das 23h (de quarta-feira, 7) e ele passou a noite inteira ao lado do corpo. Não mostrou arrependimento'', destacou o capitão Emerson Castro porta-voz do 5° Batalhão da Polícia Militar.

Publicidade

Publicidade





O homem ainda teria a intenção de colocar fogo no imóvel. Em volta da cama foram localizadas diversas peças de roupas. ''Ele jogo gasolina na casa. Antes da chegada da PM ele tinha a suposta intenção de incendiar a casa para apagar os vestígios do crime, mas alguém denunciou antes'', comentou.