Filho mata pai a facadas após vê-lo agredir a mãe a golpes de foice em Londrina

Um rapaz de 19 anos matou o pai a facadas na noite de quinta-feira (13) em Londrina após vê-lo agredir a mãe a golpes de foice. O homem já havia sido denunciado por violência doméstica contra a mulher no mesmo dia, horas antes da tragédia.





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 21h45, a Patrulha Rural foi acionado para ir até o Distrito de Lerrovile, Assentamento Eli Vive, onde infomações davam conta de que havia vias de fato. A moradora, 40, relatou aos policiais que o marido de 45 anos chegou em casa embriagado e com sinais de uso de substância entorpecente, começou a agredi-la com uma foice, ocasionando lesões que a feriram na cabeça, perna esquerda e braço esquerdo.

O filho, vendo as agressões, desferiu golpes de faca no pai em defesa da mãe, ocasionando lesões que, posteriormente, ocasionaram a morte dele, O jovem se evadiu tomando rumo ignorado.

A PM acionou os órgãos competentes que constataram o óbito do acusado de agressão, confirmado pela equipe Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Também estiveram presentes a viatura PCPR (Polícia Civil do Paraná), viatura IML (instituto Médico-Legal) e perito da Polícia Científica.

A vítima, a mulher de 40 anos, foi encaminhada ao hospital de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) a fim de receber atendimento médico.





A PM informa ainda que, no período da tarde, outra equipe da Patrulha Rural já havia sido acionada para atender a mesma situação envolvendo violência doméstica por parte do homem. Todavia, ele não se encontrava mais no endereço, conforme o boletim de ocorrência. No período noturno, ele retornou à residência e voltou a agredir a esposa.