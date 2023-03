Furto de casa e fuga pelos telhados movimentam a Polícia Militar em Londrina

Um homem foi preso após tentar um assalto a uma residência que estava sem moradores na Rua Alfredo Batini, no bairro San Remo, na madrugada desta quinta-feira (2), em Londrina. Os suspeitos tentaram fugir dos policiais correndo sobre os telhados das casas e pelas ruas, o que mobilizou várias unidades da Polícia Militar para fazer o cerco e capturá-los.





A PM foi acionada pelos vizinhos de uma residência que seria de um casal de idosos que morreu e, por isso, estava vazia. Os moradores da casa ao lado disseram aos policiais terem visto pessoas pulando para dentro da casa. Ao chegar em frente ao imóvel, policiais viram um vulto no interior, indicando que eles estariam no local do crime.

