Fusca é flagrado a 143 km/h em trecho da PR-445 neste sábado em Londrina

Durante a Operação de Fiscalização de Excesso de velocidade neste sábado (23), mais de 500 condutores de veículos foram autuados por trafegarem acima do permitido em poucas horas de operação rodoviária. Durante a ação dos policiais, 27 condutores foram flagrados sem o cinto de segurança. Um veículo fusca foi flagrado sendo guiado a mais de 143km/h no trecho da PR-445, em Londrina, onde a máxima é 70km/h. Um outro veiculo fusca havia sido flagrado, também neste ano, a 122km/h na mesma rodovia.





Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a infração é gravíssima em razão da velocidade considerada quando superior à máxima permitida em mais de 50%. A multa é de R$ 880,41 mais 7 pontos além da suspensão da CNH. Velocidades altas causam riscos no trânsito além do perigo de acidentes com vítimas graves e até mesmo fatais.







O BPRv alerta os condutores para a importância da utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, o não manuseio do celular pelo condutor do veículo assim como a condução segura do mesmo respeitando a velocidade da via e a manutenção da distância de segurança entre os veículos na rodovia