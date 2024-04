Polícia Militar vai apurar caso de soldado que entrou em reality show sem autorização

Policial militar de 23 anos morre em colisão frontal na BR-369, em Cornélio Procópio

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu na manhã desta quarta-feira (23), um grave acidente de trânsito do tipo colisão frontal, no km 82 da BR-369, em Cornélio Procópio (região Norte do Paraná), no qual vitimou uma policial militar de 23 anos, outras