Garota desliga alarme para receber namorado e pais denunciam estupro em Jataizinho

Uma adolescente de 16 anos desligou o alarme na madrugada deste domingo (25) para namorar e os pais dela denunciaram estupro de vulnerável em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta da 1h30, a mãe relatou que, durante a madrugada, ouviu um barulho dentro da casa e viu um indivíduo saindo em direção à garagem, onde havia uma motocicleta. Ao tentar contato com ele, o suspeito fugiu com a moto.

Ela contou ainda que percebeu que a filha de 16 anos e a amiga dela, de 13, estavam acordadas. Com o marido, questionou a filha, que disse ter desligado o sistema de monitoramento da residência e abriu o portão para o homem, com quem teve relação sexual no mesmo quarto em que a amiga estava. A amiga negou ter tido qualquer contato físico com ele.





Devido ao fato de envolver menor de idade, a ocorrência foi encaminhada para a central de flagrantes e ficou a cargo da Polícia Civil.