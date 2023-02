Golpe do cartão: trio é preso suspeito de integrar quadrilha de estelionatários em Londrina

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (3), três suspeitos de integrar uma quadrilha de estelionatários em Londrina. Com o “golpe do cartão”, os suspeitos teriam sacado mais de R$ 50 mil de, ao menos, cinco vítimas. Eles já tinham sido ouvidos ao longo da investigação, que durou cerca de um ano, e agora foram presos preventivamente. A maioria das vítimas eram idosos.





O delegado da Delegacia de Estelionatos de Londrina, Edgard Soriani, contou que a investigação começou após um grupo de pessoas procurar a delegacia alegando terem recebido uma ligação de banco e que gastos haviam sido feitos no cartão.

“Eles pediam para as pessoas desligarem e ligarem no número que tem no verso do cartão, mas eles bloqueavam a linha e a pessoa achava que estava falando com o banco, só que, na verdade, ela ainda estava falando com o golpista”, explica. Com isso, os criminosos tinham acesso aos dados pessoais e do cartão, como a senha bancária.





“Eles tinham todo um aparato que deveria segurar a linha telefônica, fazendo com que a ligação retornasse para eles. Além disso, outro equipamento pode ter sido utilizado para identificar a senha que a vítima digitava no teclado numérico do telefone”, contou.





“Eu acredito que [a central] não é daqui de Londrina. Aqui fica a pessoa que pega o cartão, que transfere e saca o dinheiro. Então um ‘cabeça’ deve repassar parte do valor para quem controla tudo de outra cidade”, frisou.





