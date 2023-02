GM prende em flagrante suspeito por abuso sexual em ônibus rodoviário

A central de emergência da Guarda Municipal de Londrina recebeu um chamado às 6h32 de quarta-feira (1º), por parte de um motorista de ônibus da linha rodoviária Florianópolis – Londrina, que solicitou apoio para o atendimento de uma ocorrência de abuso sexual que aconteceu dentro do coletivo durante o percurso.





Imediatamente, a viatura da GM que realiza patrulhamento pelo Terminal Rodoviário foi até o local e conversou com o solicitante. Ele informou que uma adolescente de 17 anos relatou que um homem teria passado a mão em seu corpo enquanto estava dormindo. Assim que soube do fato, o motorista pediu para que a moça se sentasse em uma poltrona vazia na parte inferior do veículo para protegê-la.

Publicidade

Publicidade





Os guardas municipais abordaram o suspeito, porém ele disse que não se lembrava de nada. Diante do fato, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a central de flagrantes. A mãe da adolescente foi avisada sobre o fato e compareceu à delegacia.





Furto no centro





Uma equipe da Guarda Municipal que realizava patrulhamento preventivo pelas imediações do Bosque Marechal Cândido Rondon, região central, recebeu um pedido de apoio por parte de um cidadão que informou ter tido sua bicicleta furtada por volta das 13h30 de ontem (1º). O solicitante disse que havia acabado de ver o suspeito perto do bosque. Os guardas municipais acompanharam o rapaz, localizaram o suspeito, deram voz de abordagem e posteriormente encaminharam as partes para a central de flagrantes da Polícia Civil.