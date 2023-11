Homem alega ter matado pinscher a pauladas para proteger Akita em Piraquara

Um professor universitário de 57 anos é investigado pela morte de cães a pauladas em Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba).





A PCPR (Polícia Civil do Paraná) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (24), um mandado de busca e apreensão e outro de medidas cautelares impostas ao acusado.

Conforme as investigações, o homem teria matado a pauladas um cachorro da raça pincher, no condomínio residencial onde vive, sob o pretexto estar defendendo o cão da raça Akita dele, de grande porte. As investigações ainda apurararam que este não é um fato isolado e que o investigado já teria matado a pauladas outros cachorros em situação semelhante. Os indícios apontam que o investigado caminha com paus e tonfas, utilizados para matar qualquer animal que se aproxima.





No local foram apreendidos os bastões utilizados no crime e celulares para instruir a investigação.





O homem vai responder pelo crime de maus-tratos a animais, com penas que variam de 2 a 5 anos de reclusão.