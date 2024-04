Homem aluga carro, vende o o veículo e acaba preso por estelionato em Londrina

Um homem de 39 anos foi preso após ser acusado de alugar um carro e vender o veículo em Londrina. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (23), na rua Piauí, na região central do Município.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe de agentes foi acionada após o suspeito ser detido em flagrante. No local, contataram o soliciante, que disse ter detido o homem e contado à vítima do estelionato que o acusado havia sido encontrado.

Segundo a vítima, o acusado fez, na última semana, um contrato de locação de um Renault Sandero para trabalhar como motorista de aplicativo. Apesar disso, a vítima relatou ter visto, por meio de um anúncio, que o veículo havia sido vendido pelo locatário e que já estaria em posse de um terceiro.





Nesta terça-feira, o mesmo suspeito entrou em contato com a locadora novamente, por meio de outro número de telefone, e solicitou outro veículo. Um funcionário da empresa combinou um local de encontro para a entrega do veículo e, nesse momento, o acusado foi detido.





Segundo o funcionário que acionou a polícia, a empresa possui todas as conversas sobre a negociação e, também, sobre o desfecho do negócio. A marca disse que pretende apresentar as provas para a autoridade policial.





Diante do ocorrido, então, o homem foi preso e levado até a Central de Flagrantes de Londrina.