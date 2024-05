Homem atacado com madeira e tijolos é encontrado morto em quintal de casa em Jacarezinho

O corpo de um homem morto com golpes de madeira e tijolos foi encontrado em uma casa no Jardim Panorama, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã deste sábado (25).





Segundo a Polícia Militar, um homem acionou os agentes dizendo que havia um homem morto em seu quintal. No endereço, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com um afundamento na cabeça e sangue espalhado pelo chão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao lado do corpo, os agentes viram, também, uma pedra grande e, na porta da cozinha, próximo à vítima, pedaços de madeira e tijolos.





O morador da residência contou aos policiais que chegou do trabalho pela manhã e se deparou com o corpo do homem, não sabendo informar mais detalhes. A casa, por sua vez, não possui portão, o que pode ter facilitado a entrada da vítima.





A Polícia Militar acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica, além de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que atestou a morte do homem.





A vítima não pôde ser identificada e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O crime será investigado pela Polícia Civil.