Homem com mandado de prisão em aberto agride policial e tenta fugir, mas acaba preso em Londrina

Um homem de 29 anos com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na noite desta segunda-feira (26) após agredir um policial civil e tentar fugir no Jardim Champagnat, em Londrina.





Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Delegacia da Mulher recebeu a tarefa de cumprir o mandado de prisão, que foi expedido pelo plantão judiciário do Município, e, ao abordar o suspeito, o homem reagiu e entrou em luta corporal com um policial civil, que teve ferimentos no ombro esquerdo e ralou os dois joelhos.

Na sequência, o acusado fugiudo local a pé e os policiais civis os perseguiram pela rua. Os agentes deram voz de prisão ao homem várias vezes, mas nenhuma ordem foi acatada.

O suspeito acabou se escondendo em uma mata e, nesse momento, a Polícia Civil acionou o apoio de policiais militares do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar).





O homem saiu da mata e, em seguida, entrou em uma casa, onde se escondeu por algum tempo. Após alguns minutos, os policiais o viram saindo pelo telhado, momento em que os policiais militares conseguiram abordá-lo.





Mesmo após a abordagem, o acusado resistiu a prisão e, por isso, os agentes precisaram algemá-lo. O homem foi encaminhado à Delegacia.