Homem com mandado de prisão em aberto morre em confronto com a Polícia Militar em Londrina

Um homem de 29 anos morreu após entrar em confronto armado com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (31), no bairro Parigot de Souza, na Zona Norte de Londrina. O jovem tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido.





Os policiais foram até ao local onde o acusado poderia estar escondido e, no endereço, viram o homem no interior do imóvel. Nesse momento, deram voz de abordagem, mas o homem fugiu para dentro da residência.

Os agentes seguiram o acusado e o encontraram. Durante uma nova tentativa de abordagem, o suspeito sacou uma arma de fogo e apontou para os policiais. A equipe pediu para que o homem largasse a arma, mas o acusado não obedeceu, o que fez com que os policiais atirassem contra ele.





O homem foi atingido por tiros e caiu no chão. O socorro médico foi acionado e, no local, equipes do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constataram o óbito.

Estiveram no local, além da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica. O corpo do acusado foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Foi apreendida, no local, uma pequena quantidade de maconha, que foi levada até a Delegacia de Polícia.