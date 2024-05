Homem dá tesouradas em vítima e se entrega à polícia no Centro de Londrina

Um homem de 32 anos foi preso após se entregar à polícia dizendo que teria dado tesouradas em uma vítima na avenida Dez de Dezembro, no Centro de Londrina, na manhã desta quarta-feira (1º).





Segundo a Polícia Militar, o acusado estaria esperando a viatura chegar para se entregar. O próprio suspeito confessava ter dado tesouradas em outro homem.

Ao chegarem ao local, os policiais viram que a vítima já estava sendo atendida pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). O suspeito, por sua vez, estava em uma conveniência nas proximidades.





De acordo com o acusado, ele teria passado a noite bebendo na Praça do Rodoviária e, em um determinado momento, começou a discutir com a vítima e a atingiu com tesouradas no pescoço.

Logo após agredir o homem, o suspeito foi até o posto de gasolina próximo à Rodoviária e ligou para a Polícia Militar para se entregar.





Diante do acontecido, o acusado foi preso e colocado dentro do camburão da viatura. Os policiais o levaram até a praça onde o crime aconteceu e, no local, o suspeito mostrou onde a tesoura estava: no chão, próxima a uma poça de sangue.





O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina. A vítima, por sua vez, foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim do Sol e não corre risco de morte.