Homem desobedece policiais, foge de moto e é perseguido por viatura na avenida Tiradentes

Os agentes, então, abordaram o homem, que ignorou as ordens de parada e de abordagem e fugiu pela via. Segundo a Polícia Militar, o suspeito conduziu a motocicleta de forma perigosa, o que colocou a vida de outros motoristas e de pedestres em risco.

De acordo com informações da PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) encontrou um indivíduo suspeito na avenida Tirandentes, uma vez que o jovem conduzia uma motocicleta Honda CG 125 Fan com placas da cidade de Aparecida/SP.





A equipe perseguiu o motociclista pela avenida Tiradentes e, também, por outras ruas da cidade. O acompanhamento com a viatura se seguiu até que a motocicleta caísse na avenida Aracy Soares Santos, no Jardim Santiago, Zona Norte de Londrina.

Nesse momento, o suspeito fugiu novamente, dessa vez a pé. O homem foi localizado no interior de um estabelecimento comercial e, então, abordado pelos policiais.





Diante da situação, a equipe de agentes deu voz de prisão ao homem e o suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes da PCPR (Polícia Civil do Paraná), juntamente com a motocicleta usada na fuga.





A moto estava com o sinal identificador adulterado, com a numeração do chassi pinada e com sinais de adulteração no número do motor.