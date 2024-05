Morador de Apucarana tem carro incendiado dentro de sua garagem de forma criminosa

Um Corsa foi incendiado na madrugada de quinta-feira (30), no jardim Marissol, em Apucarana (norte). O veículo estava estacionado na garagem da casa do proprietário, que acordou com um barulho estranho em sua residência. Sergundo a PM (Polícia Militar), análise de imagens da câmera de segurança indicam que que o incêndio foi criminoso.





A vítima disse à PM que acordou, durante a madrugada, com um estrondo na garagem de sua residência e, ao verificar o motivo do barulho, se deparou com o carro em chamas. O proprietário usou uma mangueira para apagar o fogo e acionou o Corpo de Bombeiros para prestar apoio.

Após o controle do incêndio, o morador verificou as imagens da câmera de segurança da casa, que mostraram um suspeito jogando uma garrafa de líquido inflamável em cima do veículo, ateando fogo e fugindo.





