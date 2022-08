Homem é agredido por populares ao ameaçar ex-mulher no Centro de Londrina

Um homem de 40 anos foi detido com uma arma depois de ser agredido por populares ao ameaçar a ex-mulher no local de trabalho dela no centro de Londrina na manhã desta quarta-feira (17).

Segundo a PM (Polícia Militar), houve denúncia de uma briga generalizada na rua Souza Naves em que um dos envolvidos, um homem de preto, estaria armado. Várias equipes foram até o endereço e a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel localizou um suspeito detido por outras pessoas. O acusado apresentava ferimentos pelo corpo, mas não conseguiu apontar os autores da agressões.

As testemunhas relataram aos policiais que o detido havia ido até o local de trabalho da ex-mulher, feito ameaças contra ela, apontado uma arma de fogo na direção e acionado o gatilho por diversas vezes, mas nenhum disparo ocorreu. Ele fugiu do estabelecimento na sequência, foi seguido por outras pessoas e teria tentado disparar contra essas testemunhas, mas acabou desarmado e contido até a chegada da Polícia Militar.

A arma usada, um revólver calibre .38, foi entregue aos militares, e estava com dois cartuchos intactos. Em consultas aos sistemas policiais, foram localizados dois mandados de prisão pelo crime de roubo em desfavor do autor do crime.





O preso, depois de atendimento médico, a vítima, uma testemunha e a arma de fogo foram encaminhados para as medidas de praxe.