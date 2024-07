Homem é denunciado pela própria mãe por agredir a companheira em Apucarana

Um homem foi denunciado pela própria mãe por agredir a companheira em Apucarana, no Norte Pioneiro do Paraná. A denúncia foi registrada nesta quarta-feira (10).





De acordo com a Polícia Militar, a mãe relata que seu filho, de 19 anos, vive em união estável com uma adolescente de 16 anos e a agride com frequência. A denunciante disse, ainda, que tem tentado intervir para impedir as agressões, mas afirmou ter sido ameaçada pelo filho.

Os policiais foram até a residência do suspeito e não o encontraram no local. A adolescente, porém, estava na casa e relatou que, naquele dia, o homem teria a agredido com um empurrão. Isso motivou a vítima a pegar uma faca para se defender e a mãe do ausado a intervir, o que levou o filho a fugir.





Durante a confecção do B.O. (Boletim de Ocorrência), o acusado foi até a casa, mas tanto a companheira quanto a a mãe afirmaram que não tinham a intenção de representar contra o homem.





Como a vítima é adolescente, os policiais entraram em contato com o Conselho Tutelar, que foi até a residência e informou que a jovem iria retornar para sua cidade de origem.