Homem é detido após comprar em mocó roupas furtadas de loja em Londrina

Um homem foi detido por receptação na madrugada deste sábado (7) após comprar, em um mocó, roupas furtadas de loja no centro de Londrina.





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu por volta das 4h, quando as equipes policiais foram informadas que havia ocorrido um furto em uma loja de roupas masculinas cometido por um indivíduo de calça e blusa preta com capuz, que estava de bicicleta e fugiu sentido terminal rodoviário com uma sacola grande contendo várias peças.

Uma equipe da PM foi até a rua Brasílio Machado, vila Marízia, local conhecido no meio policial por intenso tráfico de drogas, quando viu um rapaz de calça e blusa preta saindo de um mocó com uma sacola em mãos. Os policiais o abordaram e nada de ilícito foi encontrado com ele. Na sacola, havia uma calça jeans escura e uma blusa verde claro, novas, com etiqueta e sensor de loja.





Em contato com os policiais que faziam o boletim de ocorrência no furto do centro, foram enviadas imagens ao dono do estabelecimento furtado, que reconheceu as roupas como sendo da loja dele.





Em conversa com o abordado, a PM foi informada que ele havia comprado as peças de um rapaz de blusa branca que estava no mocó por R$ 80, e que tinha mais roupas por lá. Os policiais pediram reforços e entram no mocó, que estava com a porta aberta. O suposto vendedor não estava no local, mas havia outro homem e mais peças de roupas. Em certo momento, este indivíduo conseguiu se desvenciliar e fugir da PM, não sendo localizado.





No total, foram recuperadas 11 calças jeans, quatro blusas e uma camiseta.





O rapaz detido foi encaminhado para a central de flagrantes.