Motociclista morre e passageiro fica ferido em colisão traseira em Lidianópolis

Um motociclista morreu e um passageiro fica ferido em uma colisão traseira com um carro na noite de sexta-feira (6) em Lidianópolis (Vale do Ivaí).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro ocorreu por volta das 20h, no quilômetro 91 da PRc-466. O Volkswagen Gol de placa de Luiziana (Noroeste) e a Yamaha YZF R3 de placa de Jardim Alegre (Vale do Ivaí), conforme apurações da polícia, trafegavam sentido Lidianópolis a Jardim Alegre, no mesmo sentido de direção, quando ocorreu a batida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O condutor da moto, identificado apenas como J.O.L., 26, entrou em óbito no local. O veículo foi liberado para os pais dele.







O passageiro, R.D.J.R., 23 anos, com ferimentos, encaminhado ao hospital de Ivaiporã (Vale do Ivaí).







Já o motorista do automóvel, J.R.D.M., 41, sem ferimentos, foi submetido ao teste do etilômetro cujo valor foi de 0,00 mg/L. Carro liberado para o condutor.





Não foram divulgados mais dados da situação.