Homem é detido com caminhonete cheia de cigarros do Paraguai no Norte Pioneiro

A PRF (Policia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta sexta (2), em Santo Antônio da Platina, uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai que eram transportados em uma caminhonete Saveiro. A apreensão se deu quando uma equipe da PRF estava em ronda pelo trecho e desconfiou da atitude do motorista, no momento em que ele abastecia no Posto Chapadão.





Quando foi abordado o condutor admitiu de pronto que se encontrava carregado com cigarros contrabandeados.

Ao verificar o compartimento de cargas os policiais confirmaram o carregamento de cigarros paraguaios, da marca Palermo.





O homem de 49 anos é morador de Santo Antônio da Platina e disse que entregaria a mercadoria em Carlópolis. Ele acabou detido.





O motorista e os cigarros contrabandeados foram encaminhados a Polícia Federal de Londrina, onde ele foi, segundo a PRF, autuado em flagrante pelo crime de contrabando, que tem pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão.