Homem é detido com pornografia infantil em Londrina

Um editor de vídeos de 26 anos foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (31), em Londrina, na Operação Tiberius, que combate os crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina.





Foi cumprido um mandado de busca e apreensão e realizada uma prisão em flagrante no Jardim Agari. Durante a busca, os policiais procuraram e coletaram materiais que tem relação com o crime de pornografia infantil, com indícios de produção de pornografia infantil.

Publicidade