Homem é detido por empunhar arma em rua de distrito rural de Londrina

Um homem foi detido no início da madrugada desta terça-feira (9), no Heimtal, distrito rural de Londrina, portando uma arma de fogo. Ele foi denunciado por uma pessoa que, vendo-o com a arma em punho, acionou a PM.

Ao ver a viatura policial se aproximar, o suspeito guardou a arma na cintura e respeitou o comando de abordagem dado pela PM. Mesmo assim, os oficiais se aproximaram, retiraram seu armamento e deram voz de prisão.





Ao ver que seria preso, o detido desacatou a equipe, xingando-os. Ainda de acordo com o registro policial, ele teria dito que tem amigos influentes na polícia e em outros locais e que “isso não ficaria assim”.





No procedimento para embarcá-lo na viatura, o suspeito também teria resistido, necessitando emprego de força para contê-lo. Diante da situação, a arma foi apreendida e o homem foi encaminhado para o plantão da Polícia Civil para providências.