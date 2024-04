Homem é detido por suspeita de desviar R$ 300 mil com golpes contra idosos em Apucarana

Um homem de 22 anos foi preso preventivamente pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem por suspeita de praticar estelionato contra idosos, em Apucarana. Estima-se que o prejuízo seja de R$ 300 mil.





Ele foi detido nesta quarta-feira (10). De acordo com a delegada Luana Louzada, as investigações começaram no dia 12 de março deste ano, após uma das vítimas registrar um boletim de ocorrência.

“O suspeito aproveitava-se da situação de vulnerabilidade das vítimas idosas, bem como da posição de confiança que detinha, por ter ocupado cargo de gerente em uma agência bancária no município, para praticar golpes contra essas pessoas, contratando empréstimos, consignados, consórcios, entre outras operações bancárias, gerando um prejuízo aproximado do valor de R$ 300 mil”, explica a delegada.





As investigações continuam a fim de esclarecer por completo os fatos. Até o momento, duas vítimas denunciaram o indivíduo. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.





A pessoa que for vítima do golpe pode registrar o boletim de ocorrência na unidade mais próxima ou de forma online, através do site da PCPR.