Homem é detido por importunação sexual no jardim Petrópolis em Londrina

Duas mulheres vítimas de importunação sexual denunciaram à Policia Militar ataques sofridos na manhã de sábado (8) no jardim Petrópolis, região sul de Londrina. Após acionarem o 190, o agressor foi identificado e levado à delegadia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo uma das vítimas, um homem, de idade não revelada, que vestia shorts jeans e camiseta vermelha abraçou a mulher pelas costas enquanto ela aguardava uma amiga em frente a casa dela. O homem perguntou se ela queria dar uma 'role de moto' e mesmo diante da negativa, continuou instistindo. Na sequência, o agressor ainda baixou o zíper do shorts, mas a mulher conseguiu se desvincilhar e entrar na casa da amiga e ligar para a polícia.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A PM também recebeu uma ligação de outra vítima na mesma rua alegando ter sido surpreendida pelo mesmo importunador com as mesmas características físicas. A segunda vítima também disse que o homem tentou agarrá-la, mas ela conseguiu escapar com ajuda de uma pessoa que transitava pela via.





Após ronda da PM na região do jardim Petrópolis, o homem foi identificado pelas vítimas, que registraram boletim de ocorrência. O rapaz foi levado à delegacia.