Polícia Rodoviária Estadual apreende caminhão carregado com mais de duas toneladas de maconha em Iguaraçu

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreenderam, na tarde desta terça-feira (23), mais de duas toneladas de maconha em Iguaraçu, no Noroeste do Paraná.







A apreensão aconteceu durante uma operação policial de rotina, quando os agentes abordaram um caminhão que passava pela via.

Um dos cães de faro do Batalhão indicou a presença de entorpecentes no veículo, o que levantou suspeitas. Após a revista, os policiais encontraram uma série de fardos de maconha, que somaram dois mil, duzentos e noventa e cinco quilos. Além disso, havia 10 quilos e 850 gramas de murruga no caminhão.





O condutor, um homem paraguaio de 30 anos, informou que pegou a droga no Paraguai e que teria de levá-la até a cidade de Araguari, em Minas Gerais.





Diante dos fatos, o motorista do caminhão foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da PF (Polícia Federal) de Maringá, assim como a droga apreendida e o veíuclo.