Homem é morto após levar tiros na mão e no rosto em Jataizinho

Um homem foi morto após levar tiros na mão e no rosto no Centro de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) na madrugada desta quinta-feira (8).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi ao local após receber uma denúncia de que um homem teria sido baleado enquanto andava de bicicleta.

No endereço, os policiais encontraram a vítima no chão, com tiros no rosto e na mão. A Polícia Militar acionou os bombeiros, que atestaram que o homem já estava morto.





O crime foi registrado em frente a uma Igreja. Além disso, o comércio ao lado contava com câmeras de segurança, que podem ter flagrado a ação do criminoso.





A vítima foi identificada e a PCPR (Polícia Civil do Paraná), que também esteve no local, vai investigar o crime. O corpo do homem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).