Homem é morto e corpo é arrastado até local de mata em Ibiporã

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (17), na Travessa Francisco Cobo Filho, próximo à linha férrea, em Ibiporã (Regão Metropolitana de Londrina), com várias perfurações de disparos de arma de fogo.





Segundo a PM (Polícia Militar), os projéteis atingiram a cabeça e o tórax da vítima. Além disso, o corpo tinha marcas nas costas por ter sido arrastado no chão – a PM suspeita que ele tenha sido morto em via pública e levado até o local de mata onde foi desovado.

Uma bolsa com pertences pessoais e uma bíblia foram encontradas próximas à vítima, indicando que poderiam pertencer a ela, mas não havia documentos de identificação. Uma cápsula de munição calibre 38 também foi encontrada por perto.





Devido à proximidade de um ponto de venda de drogas, a PM acredita que o crime tenha a ver com o tráfico. Policiais conversaram com moradores dos arredores, que disseram ter ouvido tiros por volta da meia-noite, mas ninguém acionou as autoridades.